Freedom House: в Украине ситуация со свободами значительно лучше, чем в РФ

Об этом свидетельствует доклад "Свобода в мире 2015" международной правозащитной организации Freedom House.

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Украину в Freedom House определили как "частично свободную" страну, Россию - как "не свободную". К "частично свободным" в Freedom House также отнесли Мексику, Турцию, Пакистан, Индонезию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Мали. К "не свободным" - Казахстан, Иран, Ирак, Афганистан, Азербайджан, Таджикистан, Вьетнам, Таиланд, Алжир и Египет.

В то же время, такие страны, как Китай, Беларусь, Северная Корея, Лаос, Туркмения, Узбекистан, Сирия, Саудовская Аравия, Сомали, Эритрея, Судан, Южный Судан, Чад, Центральноафриканская Республика и Куба, Freedom House определил как "худшие из худших".

В то же время, среди самых свободных стран в Freedom House отметили США, Канаду, Бразилию, Аргентину, Чили, ЮАР, Австралию, Монголию, Индию, Японию, Южную Корею, Тунис, Израиль, Норвегию, Швецию, Финляндию, Великобританию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Латвию, Литву и еще ряд европейских стран.

Отмечается, что каждую страну правозащитники оценивали по шкале от 1 до 7 баллов - по уровню политических прав и гражданских свобод, где 1 балл - лучший показатель (самые свободные), а 7 - худший (наименее свободные). Так, Россия по всем показателям получила 6 баллов, Украина - 3 балла.