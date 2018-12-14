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Танк и отрубленная голова: американский певец снял клип в Киеве (видео)

08:55, 14 декабря 2018
Общество
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Над клипом работала студия Snow Beach и украинская компания 2332 / скриншот

Об этом сообщает "Информатор".

Над клипом работала студия Snow Beach и украинская компания 2332. Локациями для музыкального шедевра стали спальные районы, а также Рыбальский мост в Киеве.

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По сюжету клипа, музыкант предстает в нескольких разных экстравагантных образах. Исполнитель демонстрирует несколько способов самоубийства, оживает в гробу, а его тело становится обезглавленным. На Рыбальском мосту певец предстает в образе распятого человека. Кроме того, для съемок клипа использовали настоящий танк.

Oliver Tree — молодой инди-поп и хип-хоп исполнитель из Калифорнии, США. В 2017 году он подписал контракт с Atlantic Records. В Киеве музыкант снял клип на сингл из своего дебютного альбома Ugly is Beautiful, который выйдет в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, ролик с трендами 2018 года стал вторым по количеству дизлайков в истории YouTubeю.

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Теги: #Киев#певец