Собор УПЦ КП определился с кандидатом на пост главы поместной церкви: СМИ назвали имя

В то же время, решение собора не означает, что на объединительном соборе новой украинской церкви из среды КП не могут выдвинуть другого кандидата.

Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в УПЦ КП. Один из собеседников рассказал журналистам, что процедура голосования была открытой.

На соборе собрались около 40 архиеерев. 30 из них поддержали кандидатуру митрополита Епифания. При этом 12 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.

Отмечается, что решение собора УПЦ КП относительно Епифания не означает, что на объединительном соборе новой Украинской церкви из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, как утверждается, входит в ближайшее окружение Филарета. Именно он является фактическим "десницей" Филарета – патриаршим наместником.

Напомним, объединительный собор, на котором должны создать автокефальную украинскую православную церковь под эгидой Вселенского патриархата, начнется 15 декабря в Киеве.

Ожидается, что по его итогам должны принять устав нового церковного объединения и выбрать предстоятеля, который уже в январе в Константинополе получит из рук Вселенского Патриарха Томос об автокефалии.