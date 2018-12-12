В Москве пропала скандальная украинская журналистка

В Украине против Елены Бойко открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.

Скандальная львовская журналистка Елена Бойко, сбежавшая из Украины, пропала в России.

Об этом рассказала в Facebook жена российского журналиста Юлия Норкина со ссылкой на заявление дочери пропавшей.

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"В 9:30 утра пришел участковый с двумя в форме и одним гражданским, сказали, что ей нужно пройти в участок на несколько вопросов. Она оделась и пошла с ними. Через несколько часов пришел полицейский, но подруга побоялась открыть дверь, так как мама предупреждала вообще никому не открывать. Потом оказалось, что телефоны она оставила дома, и с этого времени ее до сих пор нет и ни каких признаков существования", – рассказала дочь Бойко.

Когда она начала звонить по всем известным номерам, в отделении сказали, что ее нет. Затем сообщили, что Бойко увезли в ФСБ.

"Итог сегодняшнего утра по информации, что в ФСБ ее нет и не была зарегистрирована нигде", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине против Елены Бойко открыто уголовное дело по подозрению в госизмене. В России она известна своими выступлениями с критикой действующих украинских властей на ток-шоу пропагандистских телеканалов.