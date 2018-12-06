Суд снял арест с части одесского лагеря «Виктория» для размещения в нем резервистов

В лагере в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель». Арест, наложенный на деревянные дома, а также место пожара и гибели детей - остался без изменений.

Киевский районный суд сегодня снял арест с переданного под размещение военнослужащих лагеря «Виктория».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, в райсуд поступило ходатайство от Одесского городского совета о частичном снятии ареста с имущества детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» для временного размещения военнослужащих.

«Суд установил, что основанием обращения в суд с таким ходатайством является необходимость временного, на период военного положения, размещения резервистов оперативного резерва первой очереди, то есть в организации мероприятий военного положения», - отметили в пресс-службе.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Одесского городского совета на основании обращения Одесского областного военного комиссариата.

В судебном заседании также установлено, что военнослужащие планируют использовать только каменные здания санатория.

«Рассмотрев ходатайство, суд удовлетворил его. Отметим, что арест снят только с каменных зданий санатория. Арест, наложенный на деревянные дома, а также место пожара и гибели детей - остался без изменений», - акцентировали в суде.

Арест на имущество «Виктории» был наложен в сентябре 2017 года, в феврале 2018 г. Одесский окружной административный суд принял постановление о прекращении функционирования комплекса.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории». В конце октября этому же директору частной компании было объявлено подозрение в присвоении 1,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Виктории».

29 ноября исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о передаче «Виктории» под размещение военнослужащих.