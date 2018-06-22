"Атавизм совка": Вятрович назвал отмечание 22 июня опасным

22 июня в Украине по сей день является официальной датой – Днем скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает «не только неуместным, но и опасным» государственное отмечание 22 июня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отмечание 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о «Великой отечественной». Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф – инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины», – отметил он.

Он напоминает, что «8 мая – день когда мы вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвами», а «1 сентября – день когда мы вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны».

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22 июня в Украине по сей день является официальной датой – Днем скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

22 июня 1941 года нацистская Германия начала боевые действия против Советского Союза. Вторая мировая война на тот момент уже длилась почти два года – от 1 сентября 1939 года. За эти неполные два года СССР захватил часть Польши, а также оккупировал страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию.