"Дела пойдут в гору": астролог дал прогноз на неделю 10-16 декабря
Астролог Влад Росс спрогнозировал благоприятную неделю.
Об этом он рассказал в комментарии Главреду.
"Начало недели будет удачным, что будет обусловлено тем, что в новолуние Меркурий стал директным. Это хороший знак. После этого воспрянут духом люди, пойдут в гору дела, торговля наладится", - отметил Росс.
Конец недели будет также позитивным, несмотря на то, что на 16 декабря "назначен" конец света из-за приближения планеты Нибиру. Особенно он будет удачным для новых проектов и планов.
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"Будет растущая Луна, а Меркурий войдет в знак Стрельца. Это будет благоприятное время для каждодневных дел, работы. А еще в эти дни будет возможность добиться повышения зарплат", - рассказал эксперт.
По словам Росса, неделя станет временем новых возможностей и новых замыслов.
"С 13 по 16 декабря благоприятно решать профессиональные задачи, менять род деятельности, а также отправляться за товаром за границу", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранее астролог составил гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака.