Сумскую область засыпало 30-сантиметровым слоем снега (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Уже на утро дороги засыпало 30-сантиметровым слоем снега. Сейчас движение общественного транспорта несколько замедленно, но заторов на трассах нет. Снегоуборочная техника работает с ночи.

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В частном секторе, куда не могут добраться трактора коммунальщиков, люди сами берут в руки лопаты и расчищают переулки и тротуары.

По прогнозам синоптиков, снег выпадет на Сумщине и завтра.

Ранее сообщалось, что снежный шторм Джуно парализовал Нью-Йорк и другие города на северо-востоке США. Метеорологи считают, что в ближайшее время может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час.