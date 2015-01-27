Сумскую область засыпало 30-сантиметровым слоем снега (видео)
18:17, 27 января 2015Общество
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В ночь на 27 января в Сумской области выпало рекордное в этом году количество осадков.
Люди сами берут в руки лопаты и расчищают переулки / УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
Уже на утро дороги засыпало 30-сантиметровым слоем снега. Сейчас движение общественного транспорта несколько замедленно, но заторов на трассах нет. Снегоуборочная техника работает с ночи.
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В частном секторе, куда не могут добраться трактора коммунальщиков, люди сами берут в руки лопаты и расчищают переулки и тротуары.
По прогнозам синоптиков, снег выпадет на Сумщине и завтра.
На Сумщине выпало рекордное в этом году количество снега
Ранее сообщалось, что снежный шторм Джуно парализовал Нью-Йорк и другие города на северо-востоке США. Метеорологи считают, что в ближайшее время может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час.
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