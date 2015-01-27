В Харькове задержали информатора боевиков, которая под видом волонтера посещала места дислокации ВСУ

Служба безопасности Украины в Харькове задержала информатора террористов, которая выдавала себя за волонтерку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В рамках ужесточения антитеррористических мер в Харьковском регионе СБУ задержала гражданку Украины, которая выдавала себя за волонтерку и под этим прикрытием цинично осуществляла противоправную деятельность в поддержку террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», - говорится в сообщении.

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Как установлено следователями СБУ, 24-летняя жительница Харьковской области, поддерживая тесные связи с боевиками, вела двойную жизнь.

«Она коварно проникла в волонтерские круги. По заданию боевиков злоумышленница посещала места дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, где делала скрытую фото- и видеосьемку украинской военной техники, позиций личного состава, объектов жизнеобеспечения. Собранную информацию сообщница террористов передавала главарям бандформирований, которые использовали сведения для обстрелов сил АТО, организации диверсий в мирных городах», - отмечают в СБУ.

«Эта гражданка администрировала несколько групп сепаратистской направленности в социальных сетях, где распространяла призывы к созданию очередной фейковой «народной республики», одобряла деятельность террористов, искажала информацию о ходе антитеррористической операции. Она распространяла информацию о диверсиях и терактах, совершенных террористической группой так называемых «харьковских партизан», призывала следовать их примеру», - сообщает пресс-центр.

Также отмечается, что через организованные сообщества в соцсетях злоумышленница собирала средства для боевиков, организовывала приобретение для них технических средств и камуфляжной одежды, вербовала людей в незаконные вооруженные формирования.

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Она была задержана контрразведчиками СБУ на горячем во время выполнения очередного указания боевиков – съемки на мобильный телефон места временной дислокации военной бронетехники. В памяти телефона обнаружены электронные адреса, на которые сообщница террористов отправляла отснятые кадры.

Во время обыска в помещении задержанной изъята боевая граната, материалы скрытой видеосьемки, микрофон дальнего действия, агитационные материалы антиукраинского содержания.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.