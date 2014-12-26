На Житомирщину прибыли около тысячи ромов с востока - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 25 декабря в Житомире провели заседание круглого стола в рамках проекта «Правовая и информационная поддержка ромов Житомирщины».

Его участники обсудили особенности оказания помощи и поддержки ромских переселенцам из зоны АТО, которые прибыли в Житомирской области.

Как отметила на заседании круглого стола председатель правления общественной организации «Национально-культурное общество цыган «Романо Кхам», волонтер рабочей группы по оказанию бесплатной первичной правовой помощи участникам АТО Людмила Коберник, сейчас 10% населения ромов Украины стали вынужденными переселенцами.

Читайте такжеВ Славянске снова устроили ромский погромПо ее словам, на территории Житомирской области проживает более 3 тысяч лиц ромской национальности. Больше всего их в Коростенском, Новоград-Волынском и Житомирском районах, а также в Житомире. Большинство ромов имеет возраст 35-50 лет.

«На сегодня в Житомирской области прибыло более 1000 ромов с востока государства, которые требуют социальной защиты и поддержки», - подчеркнула Коберник.

Юрист проекта «Правовая и информационная поддержка ромов Житомирщины» Владимир Ткачук отметил, что ромы-переселенцы чаще всего в правовом поле нуждаются в помощи в восстановлении документов, удостоверяющих личность и оформлении социальной помощи.

Читайте также10% населения ромов в Украине стали вынужденными переселенцами из ДонбассаКак рассказал УНИАН заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Василий Павлюк, в целом на территории Житомирской области по состоянию на 24 декабря находится свыше 6 тысяч переселенцев из Луганской и Донецкой областей и из Крыма.

"В области создана база резервного жилья для вынужденно перемещенных граждан, но большинство хотят проживать только в областном центре, в котором эти резервы уже закончились",- добавил он.

По данным Житомирской ОГА, по состоянию на 24 декабря в области для выплаты социальной помощи вынужденно перемещенным лицам поступило 7 млн. грн. Уже выплачена материальная помощь 5 тыс. 448 лицам, то есть почти всем переселенцам, которые приехали с Житомирщины. В ОГА уверяют, что все они получили помощь на оплату за проживание.