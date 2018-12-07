цей матеріал доступний українською

Сегодня отмечается день ангела Катерины: поздравления и открытки

08:12, 07 декабря 2018
Общество
277 0
Сегодня отмечается День святой Катерины / Марко Базатти, Святая катерина - foma.ru

Сегодня украинские православные отмечают День святой великомученицы Екатерины, а девушек и женщин с этим именем поздравляют с именинами.

Читайте такжеВ центре Киева 23 декабря состоится праздничный парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек (фото, видео)

Имя Катерина (с греческого – "чистая, непорочная") пришло к восточным славянам из Византии и стало очень популярным. Святая Катерина почитается как покровительница любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого.

Считается, что девушки по имени Екатерина умны, талантливы и импульсивны. В работе они опираются на свой высокий интеллект и коммуникабельность, а в отношениях – на чуткость и нежность.

playcast.ru
babyblog.ru
cliparti.jimdo.com
forumsmile.ru

Напомним, накануне праздника УНИАН вспомнил историю и традиции Дня святой великомученицы Екатерины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #праздник#православные