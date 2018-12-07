Сегодня отмечается день ангела Катерины: поздравления и открытки

Считается, что девушки по имени Екатерина умны, талантливы и импульсивны.

Сегодня украинские православные отмечают День святой великомученицы Екатерины, а девушек и женщин с этим именем поздравляют с именинами.

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Имя Катерина (с греческого – "чистая, непорочная") пришло к восточным славянам из Византии и стало очень популярным. Святая Катерина почитается как покровительница любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого.

Считается, что девушки по имени Екатерина умны, талантливы и импульсивны. В работе они опираются на свой высокий интеллект и коммуникабельность, а в отношениях – на чуткость и нежность.

Напомним, накануне праздника УНИАН вспомнил историю и традиции Дня святой великомученицы Екатерины.