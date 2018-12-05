В харьковском ТРЦ «Барабашово» изъяли более 300 контрабандных шуб на 2 миллиона

Основаниями для проведения обысков стали данные о причастности отдельных лиц к организации контрабандного канала в Украину по «серой схеме» дорогостоящей одежды из натурального меха из Китая.

В харьковском торговом центре «Барабашово» правоохранители изъяли более 300 контрабандных меховых изделий на сумму более 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Согласно сообщению, 4 декабря в рамках уголовного производства по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК правоохранителями был проведен ряд санкционированных обысков.

«Основаниями стали данные, свидетельствующие о причастности отдельных лиц к организации контрабандного канала поступлений в Украину по так называемой «серой схеме» путем международных почтовых пересылок и дальнейшей реализации в Украине дорогостоящей одежды из натурального меха из Китая», - говорится в сообщении.

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По результатам проведенных мероприятий, по месту жительства членов преступной группы и месту распространения указанной продукции на ТРЦ «Барабашово» было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 млн 230 тыс. грн, наличные средства в эквиваленте более 100 тыс. грн, банковские карты, документацию, подтверждающую характер преступных деяний.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции, в том числе и среди ответственных должностных лиц.

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