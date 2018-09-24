В Харькове СБУ разоблачила контрабанду товаров военного назначения в РФ

Украинец хотел наладить поставку военных приборов в РФ через харьковский пропускной пункт «Гоптовка».

Харьковский суд позволил следователю СБУ осмотреть документы и вещи таможни, которые относятся к контрабандной доставке в РФ военных приборов.

Об этом стало известно из решения Киевского суда от 11 сентября, пишет 057.ua.

Следователь через суд попросил доступ к документам о нарушении таможенных правил. Так, 5 июля этого года на таможенном посту «Щербаковка» пограничники изъяли пилотажный прибор ППКРСВС, который отправили в Украину на автобусе «Москва-Константиновка». Свой запрос следователь обосновал тем, что эти материалы нужны для досудебного расследования по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) УК Украины.

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По данным досудебного расследования, харьковчанин незаконно хотел отправить по «Укрпочте» 55 диодов 2Д102А в Белгород (РФ), на фирму ООО «НПП «Промэлетрон». Сотрудники СБУ изъяли диоды. Взамен мужчина должен был получить из РФ авиаприбор ППКРСВС.

По данному факту сотрудники пропускного пункта «Гоптовка» составили протокол о нарушении таможенных правил. Досудебное расследование продолжается.