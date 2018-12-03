Блокада Азова: в Бердянске готовятся уволить треть сотрудников морпорта (видео)

То же самое может ждать коллег в Мариуполе.

Бердянский порт решил сократить треть работников из-за блокады Азовского моря Россией. Неделю в город не приходило ни одно судно, потому что оккупанты перекрыли Керченский пролив.

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Как говорится в сюжете ТСН, первый сухогруз после недельной блокады зашел в Бердянск сегодня. Из девяти причалов в порту работает только два. "Машин мало стало. Если судно пришло только, а так – в основном, ворота на замке", - рассказала охранник Татьяна Олешко. "Лучше, когда работаешь. Когда работаешь, время идет быстрее, чем когда сидишь. Во-первых, ты получаешь в два-три раза меньше. Во-вторых, просто сидишь", - признался докер Роман Юдин. "Было такое, что у нас на рейде, на канале, стояли по восемь-десять судов. Они не в Керчи стояли, они здесь стояли – ждали, пока освободится место. А сейчас – нет! Все в Керчи стоят", - говорит заместитель начальника администрации Бердянского морского порта Виталий Бурьян.

Вопреки международным нормам, Кремль считает Керченский пролив внутренними водами России. С середины мая РФ осуществила более 750 незаконных задержаний кораблей, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. "Ни одно судно не может пройти Керченский пролив. Сначала это были капризы, сейчас погодные условия, после, возможно, что-то другое придумают, что у них там поломался шлагбаум подводный", - саркастически комментирует поведение РФ министр инфраструктуры Владимир Омелян. Из-за такой ситуации порты на Азове несут огромные убытки – только в Бердянске они уже достигли $4 млн. "Наполовину сократились! Потому что на сегодня по подсчетам десяти месяцев наш план выполнен на 52%", - пояснил и.о. директора ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков.

Судовладельцы разрывают соглашения, потому что сутки простоя в Керченском проливе стоит им до $15 тыс., а корабли стоят там до недели. "По сути, это блокада Азова для Украины. От того, что закроется Азов и два порта, Украина теряет около 200 миллионов долларов в год", - пояснил руководитель инфраструктурных программ украинского Института будущего Владимир Шульмейстер. Увольнение персонала портов в этих условиях – шаг неизбежный. Сейчас речь идет о трех сотнях человек, в Бердянске порт переведены на 4-дневный режим работы. Если Украина не сможет противодействовать российской экспансии на море, подобная судьба ждет и порт в Мариуполе.