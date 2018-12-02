В Тбилиси задержали пятерых граждан Украины – СМИ
11:54, 02 декабря 2018Общество
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По предварительной информации, среди задержанных есть и воевавший в Донбассе грузинский военный Лука Чхетия.
В Грузии задержали украинских граждан / иллюстрация - Flickr/Leo Koolhoven
На улице Лихаурской в Тбилиси задержали пятерых граждан Украины.
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Как сообщает «Грузия Онлайн», ссылаясь на канал «Рустави 2», для задержания были мобилизованы спецназ и правоохранители.
Отмечается, что задержанные 27 ноября поселились в гостинице «Альянс».
Также, по предварительной информации, среди задержанных есть и воевавший в Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать сегодня на акции объединенной оппозиции в Тбилиси.
По имеющейся информации, Лука Чхетия по приезду разместился в гостинице, так как собирался принять участие в акции протеста оппозиции. К нему с обыском в гостиницу нагрянула полиция, которая изъяла "незаконное оружие".
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