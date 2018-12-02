В Тбилиси задержали пятерых граждан Украины – СМИ

По предварительной информации, среди задержанных есть и воевавший в Донбассе грузинский военный Лука Чхетия.

На улице Лихаурской в Тбилиси задержали пятерых граждан Украины.

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Как сообщает «Грузия Онлайн», ссылаясь на канал «Рустави 2», для задержания были мобилизованы спецназ и правоохранители.

Отмечается, что задержанные 27 ноября поселились в гостинице «Альянс».

Также, по предварительной информации, среди задержанных есть и воевавший в Донбассе грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать сегодня на акции объединенной оппозиции в Тбилиси.

По имеющейся информации, Лука Чхетия по приезду разместился в гостинице, так как собирался принять участие в акции протеста оппозиции. К нему с обыском в гостиницу нагрянула полиция, которая изъяла "незаконное оружие".