В России заверили, что лечение украинских пленных моряков проходит нормально

Денисова планирует провести переговоры с Москальковой о возможности посетить наших моряков лично.

В России заявляют, что лечат пленных раненых украинских моряков и от арестованных жалоб нет.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, об этом ее проинформировала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Только что получила официальную информацию от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных «отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет».

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Члены ОНК также посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении «Матросской тишины». Их лечение проходит нормально», - написала Денисова.

Также Денисова пишет, что на следующей неделе моряков посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Москалькова.

«Намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении мне возможности посетить наших моряков», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки) и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвали Россию освободить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков и судна.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".