В оккупированном Крыму для пленных украинских моряков собрали почти 60 тысяч гривень

Арестованным российским судом в Симферополе украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял рассказал, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму было собрано около 140 тысяч рублей, что соответствует согласно курса валют 59 тысячам гривень, для помощи захваченным ФСБ РФ в Керченском проливе украинским военным морякам.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Нариман Джелял рассказал, что после того как стало известно о задержании украинских моряков, выяснилось, что им не разрешили забрать с кораблей личные вещи. Много людей начали говорить о необходимости помощи задержанным, поэтому начали перечислять деньги на карту и передавать в руки. Также много кто приносил продукты питания, предметы личной гигиены и вещи.

Активист отметил, что сейчас уже сбор помощи остановлен.

"К вечеру я обратился ко всем желающим помочь немножко остановиться, потому что передачи в СИЗО имеют свою специфику. Там есть условия: в какой упаковке, что можно передавать, какого качества, и так далее. Поэтому мы сегодня разберемся... Уже достаточно собранных в Крыму средств, чтобы завтра сделать первые передачи самого главного, необходимого, всем ребятам, кроме трех, что находятся в Керчи. Но они находятся в лучших условиях, потому что это все-таки больница", - рассказал Джелял.

Также активист обратился к родным и неравнодушным, что не стоит переживать.

"Хочу добавить, чтобы родные и другие неравнодушные люди не переживали, в СИЗО Симферополя находится много несправедливо осужденных, и они достойно встретят моряков. Первые необходимые вещи, мы знаем, уже переданы. Они не останутся без внимания там, внутри", - подчеркнул Джелял.

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Напомним, так называемый "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, которых захватили ФСБ России в районе Керченского пролива.

Справка УНИАН. утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члены экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).