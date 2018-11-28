Военное положение: как особый режим превратился в запрет на продажу алкоголя, угрозы отжать бизнес и разгон акции протеста

Военное положение должно было начаться в 9 утра 28 ноября в десяти областях Украины, граничащих с Россией, Приднестровьем и внутренними водами Азово-Черноморской акватории. Срок действия особого режима – 30 дней. Но то ли из-за того, что военное положение в нашей стране вводится впервые, то ли из-за традиционного головотяпства властей, что-то пошло не так с самого начала.

Так, 27 ноября правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала указ Порошенко о военном положении на 60 суток – срок, на который президент требовал ввести особый режим изначально, но после консультаций с парламентариями было принято решение сократить его наполовину – до 30 дней. Пока специалисты, разбирающиеся в нюансах законотворчества, объясняли, что это был опубликован лишь указ, которым глава государства утверждал решение СНБО (как официальный документ его обязаны были напечатать), в Кабмине поспешили заявить об ошибке. Мол, на следующий день, 28 ноября, газета напечатает опровержение и даст «правильный» указ и закон, его утверждающий. После чего закон вступит в силу и военное положение заработает.

Неразберихи добавил и секретарь СНБО Александр Турчинов, который заявил, что дата начала военного положения, за которую проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00. А позже и президент, который в интервью украинским телеканалам заявил: «Когда я делал обращение, там была другая дата, а сейчас уже дата стояла 26 ноября. Поэтому режим военного положения вступил в силу с 26 числа».

Проблема этих заявлений в том, что без утверждения парламентом военное положение не вводится. А закон, за который проголосовали депутаты, официально вступил в силу лишь после подписания его спикером Верховной Рады и президентом, а также после публикации в «Урядовом курьере». И произошло это 28 ноября во второй половине дня.

Таким образом, формально, почти половина регионов Украины уже два дня жила в режиме военного положения (согласно обнародованному закону, военное положение вводится с 26 ноября на 30 суток до 26 декабря 2018 года). Правда, никто об этом не знал.

«Остовок мира», «снятые в Нацгвардию» и запрет на продажу алкоголя

Конечно, вся эта чехарда с датами и документами не могла сказаться на реализации закона на местах. Ведь до официальной публикации закона местные власти знать не знали, какие механизмы необходимо задействовать, чтобы та или иная область начала месяц жизни «по-новому». Впрочем, некоторые оказались весьма изобретательными, чтобы избежать такой необходимости и остаться «островком мира».

К примеру, в городе Славутич на Черниговщине еще 27 ноября заявили, что военного положения в нем нет, поскольку административно этот населенный пункт является частью… Киевской области. «Военное положение - только на территории Черниговской области. Мы - Киевская область. Если житель Славутича едет в Черниговскую область - Любич, Репки и т.д., он должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», - рассказали УНИАН в отделе чрезвычайных ситуаций Славутичского городского совета.

В то же время, в Черниговской ОГА не нашлись, что ответить на такую самостоятельность. Но это и не удивительно – в большинстве регионов, попавших в перечень режимных, не спешили как-то действовать, а ждали директив «сверху».

В самом Чернигове озабоченность по поводу запасов соли, спичек и свечей, традиционно, выражало старшее поколение. Но ажиотажа в магазинах это не вызывало. Больше всего местных жителей волнуют возможная мобилизация, введение комендантского часа и как особый режим отразится на курсах валют.

На улицах несколько увеличилось количество военных и правоохранителей, однако на жизни города это никак не отразилось.

Совсем иначе военное положение восприняли в соседней Сумской области. Жители Сумщины решили превратить некоторые товары в дефицитные и стали массово скупать соль, сахар, гречку, спички и т.п. Сотрудники одного из сетевых продуктовых магазинов в городе Глухов опубликовали в соцсетях фото, как пополняют продуктами опустевшие полки, и прокомментировали: «Так – несколько раз в день. В Сумах – такая же ситуация».

Впрочем, в Сумах, помимо продуктового ажиотажа, страху на жителей нагнали смс-рассылки, вероятнее всего, из РФ, о том, что «снимать мужчин в Нацгвардию» будут не только с поездов, а вообще отовсюду, едва ли не со школьной скамьи. Однако местные власти призвали людей не паниковать. По словам и. о. военного комиссара городского военного комиссариата Евгения Зиновьева, «снимать с поезда» никто никого не будет. Хотя в отряды территориальной обороны могут быть привлечены работники коммунальных предприятий города, которые проходили соответствующее обучение.

Мэр Сум Александр Лысенко, в свою очередь, напомнил, что Сумской городской совет еще в 2014 году создал штаб территориальной обороны, который уже начал работу. В частности, силовым структурам рекомендуется усилить режим патрулирования, усилить охрану и безопасность «учреждений образования, медицины и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города», а горсовету провести проверку материального и финансового резерва и внести изменения в городской бюджет, «чтобы предусмотреть дополнительное финансирование», если таковое вдруг потребуется. Вечером на въездах в город начали обустраивать блок-посты.

Но самая большая неприятность, которая постигла сумчан, пожалуй, состоит в том, что горсовет принял решение на время военного положения ограничить в городе продажу алкоголя (запрет продажи алкогольной продукции будет действовать с 22:00 до 07:00).

Наиболее спокойно их северных областей новости о военном положении восприняли в Харьковской. Единственное изменение в жизни Харькова, к примеру, состояло в том, что блок-посты, которые были установлены на въездах в город еще с начала военных действий и все это время работали в штатном режиме, с сегодняшнего дня будут усилены.

К слову, о блок-постах. Первой устанавливать их на въездах в город сегодня начала… Винница. С усиленными мерами безопасности в городе с сегодняшнего дня работают все структуры, аэропорт, железнодорожный и автобусный вокзалы. Глава Винницкой ОГА Валерий Коровий напомнил, что из-за 32 км границы области с Приднестровьем, еще в 2014-2015 годах здесь было вырыто «30 км большого противотанкового рва». Поэтому на границе все спокойно.

Он рассказал, что в области начаты работы по уточнению мобилизационного резерва, оповещения резервистов первой очереди и координация работы силовых структур и ведомств на территории области, в частности, в вопросах территориальной обороны. 28 ноября после обеда в Виннице даже прошла проверка системы оповещения.

Что касается реакции местных жителей на введение особого режима, то особого ажиотажа вокруг скупки продуктов питания здесь замечено не было. А вот купить в обменниках доллары уже практически невозможно. На фоне этого жители Винницы отметили снижение цен на горючее.

Но самое любопытное, что, несмотря на отсутствие мобилизации, в местном военкомате отметили активность граждан, желающих служить в ВСУ. Только за один день в добровольцы записались пять десятков горожан…

Нет ущемлению прав граждан, но, если надо, турбазы отберем

На Юге, как и на Севере страны, местные власти, прежде всего, обращались к жителям с просьбой не паниковать. Так, глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев напомнил, что военное положение не ограничит прав граждан, а коснется только военных, поэтому причин для паники – никаких.

Собственно, введение военного положения не стало основанием для введения в области усиленных мер безопасности. В пресс-службе ОГА отметили, что оснований для размещения на дорогах блокпостов, а также для усиленного патрулирования, нет. Не введены усиленные меры безопасности в детских, учебных и медицинских учреждениях. Нет и отмен мероприятий, запланированных на конец ноября – начало декабря.

А по словам пресс-секретаря Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Ивана Шевцова, все пункты пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме, и только размещенные в Херсонской области подразделения ГПСУ переведены на усиленный вариант несения службы.



К слову, сами жители области (в основном, переселенцы из Крыма) отмечают, что больше всего беспокоятся именно по поводу того, что их связь с родственниками, оставшимися на полуострове, может прерваться на время особого режима.

Кроме того, жители Херсонщины сообщают, что военное положение не стало поводом обнести магазины и закупиться продуктами длительного хранения впрок. Ажиотаж наблюдался только в одной из торговых точек, расположенной возле пригородной автостанции. И, по словам жителей Херсона, значительная часть покупателей, посещающих этот магазин, - приезжают из пригорода.

Не обошлось и без шуток вокруг попадания в список «особых» регионов. Так, реакцией на информацию на одном из местных новостных ресурсов о том, что «в Херсонской области в частном доме изъяли килограмм наркотиков», стала шутка о том, что, наконец, появились «первые результаты военного положения и первые конфискации».

А главным «перегибом» в области можно считать заявление главы Генической районной госадминистрации Александра Воробьева, который отметил, что военное положение введено «именно для таких территорий, как Генический район, который впритык приближен к оккупанту», но никаких ограничений конституционных прав и свобод граждан не будет. И тут же добавил, что готов… отобрать у предпринимателей их турбазы в районе Арабатской стрелки и использовать их для размещения там украинских военных.

Попадание в списки режимных областей в связи с введением военного положения «честью» и «большой ответственностью» назвал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. «Наша хата с краю, поэтому, в случае полномасштабной войны, нам первыми встречать врага», - сказал он, обращаясь к николаевцам.

Более того, по его мнению, от военного положения региону может быть прямая польза, поскольку военные в регионе получат дополнительный ресурс, что позволит дополнительно проверить и откорректировать все системы и инфраструктуру, усилить охрану, что позволит «указать вандалам, хулиганам и мелким воришкам их место».

Савченко призвал жителей области не паниковать, жить, как жили, но понимать, что если хочешь мира, следует готовиться к войне. Впрочем, особой подготовки к этому в Николаеве никто не заметил: ни комендантского часа, ни ажиотажа в магазинах, ни блок-постов в области пока нет.

Одесса «в положении»

Спокойно восприняли введение военного положения и в Одесской области. Глава Одесской ОГА Максим Степанов отметил, что неудобства из-за особого режима ожидают, скорее, его самого и других чиновников, нежели жителей региона. Поскольку комендантского часа, ограничений для граждан, принудительной мобилизации не будет.

Однако с целью максимальной защищенности будут более тщательно проверять автомобили на границе. Усилят контроль по продаже оружия в специализированных точках. Также будет организована более тщательная охрана ключевых инфраструктурных и режимных объектов - морских и речных портов, аэропортов, вокзалов, пропускных пунктов и т.д. Приводится в режим готовности противовоздушная оборона. Вводятся усиленные меры относительно перехода границы, в том числе гражданами РФ, усилена «реакция полиции» на действующих стационарных блокпостах.

При этом, по словам Степанова, не следует верить провокационным смс-рассылкам и сообщениям в соцсетях, что на улицах уже «хватают» мужчин и отправляют их воевать. «Несуразиц сейчас очень много... Не забывайте, что мы пребываем в гибридной войне. Отсюда, в том числе такие провокации», - напомнил он.

Глава ОГА подчеркнул, что введение военного положения должно быть минимально заметным, в частности, не предполагает запрета на митинги и демонстрации. Однако правоохранители, в разрез с его словами, в этот же день, 28 ноября, разогнали протестную акцию, участники которой активно выступают (вот уже почти месяц!) против застройки в курортной зоне города - на Гагаринском плато (Аркадия). Со слов очевидцев, полицейские оттеснили протестующих и сопровождали технику застройщика – компании «Будова» - к стройплощадке.

По словам лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, полицейские заявили, что действуют так в рамках военного положения, во время которого запрещено перекрытие дорог и проведение акций протеста. «Вот вам и пример, как военным положением начинают пользоваться отдельные коммерсанты-застройщики, чтобы украсть кусок земли у одесситов», - подчеркнул активист.

В то же время, в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в полицию поступила информация об ограничении движения транспорта на плато. Поэтому, мол, полицейские на месте лишь «разъяснили» участникам акции недопустимость блокирования транспорта.

«В настоящее время движение транспорта восстановлено. Один из участников события, который вел себя агрессивно, набросился на правоохранителей и отказался выполнить их требования, доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств и предоставления его действиям правовой оценки», - заявили в главке.

В остальном, одесситы, несмотря на военное положение, заняты обычными житейскими заботами: ходят на работу, водят ребятишек в ясли и детсады, делают закупки в продуктовых магазинах. В некоторых из них, правда, исчезли отдельные товары - в основном, дешевые крупы и макароны. А в полиции обещают, что, в скором времени, будет и запрет на продажу алкоголя в ночное время суток.

Еще горожане сетуют на резко возросший курс иностранной валюты. Говорят, что «военное положение уйдет, а вот высокие цены останутся». При этом сохраняют присущее одесситам чувство юмора: «Если Одесса «в положении», то, в результате, хоть что-то должно остаться».

УНИАН