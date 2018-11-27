В Днепре появился мурал с девушкой в венке (фото)

Мурал еще не завершен, однако лицо и венок уже готовы.

На фасаде дома по улице Староказацкой в Днепре почти закончили рисовать мурал с девушкой в осеннем венке, который ранее вызвал недовольство у местных жителей.

Тогда местные жители пугались изображения, поскольку, по их мнению, выглядело оно устрашающе – темный фон, злое выражение лица, кроваво-красный "фартук". Однако сейчас мурал уже преобразился, передает dp.vgorode.ua.

Теперь нарисованная девушка не выглядит пугающе. Тени на лице придают ей реалистичности, а взгляд выглядит хитрым. Венок стал уже не таким пестрым и выглядит по-осеннему. Вышиванку пока не дорисовали