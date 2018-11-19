Французский режиссер Годар отказался ехать в Россию из-за Сенцова

Годар считает, что «не имеет права» ехать в Россию из-за условий заключения Сенцова.

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался посещать Россию из-за содержания за решеткой в этой стране украинского режиссера Олега Сенцова.

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Об этом говорится в заявлении Общества французских кинорежиссеров, передает радио Свобода. Один из идеологов французской «новой волны» Годар считает, что «не имеет права» ехать в Россию из-за условий заключения Сенцова.

87-летний классик кино был среди тех деятелей мировой культуры, которые в августе 2018 года выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими «диссидентами коммунистического режима».

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексованном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал с 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления».

С требованием немедленно освободить Сенцова в России неоднократно обращались международные организации, западные правительства, художники и активисты во всем мире.