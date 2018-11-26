В одесский порт возвращается украинский флагман "Гетман Сагайдачный" (видео)

Вместе с украинским фрегатом в порт возвращаются еще ряд боевых кораблей.

В одесский порт возвращается украинский флагман "Гетман Сагайдачный" и еще несколько боевых кораблей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Еще вчера, после инцидента в Керченском проливе, по приказу, они срочно вышли в открытое море - это стандартная процедура, когда объявляют боевую тревогу. Означает ли возвращение кораблей, что угрозы нападения на украинский флот нет,- в командовании ВМС не комментируют», - рассказал корреспондент.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания до пункта постоянного базирования, примерно на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и заблокированы. По катеру "Бердянск" была осуществлена очередь на поражение из 30-мм пушки российского сторожевого корабля. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.