Одесситы пришли под стены штаба ВМС поддержать захваченных россиянами моряков (фото, видео)

Так же утром у генконсульства РФ в Одессе прошли акции протеста.

Около 200 одесситов пришли сегодня под стены штаба Военно-морских сил Украины, чтобы высказать поддержку захваченным россиянами морякам. Митинг прошел мирно.

«Мы пришли сюда поддержать наших моряков. Россия продолжает нарушать все возможные международные нормы и законы, — рассказала участница акции Валентина Шульц. — Наши солдаты и моряки защищают нас на поле боя, а миссия в ПАСЕ последовательно защищает интересы нашей страны на международной арене. Одесситы — народ мирный, но мы умеем стрелять и подавать патроны», пишет Думская.

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К митингующим вышел замкомандующего ВМСУ Андрей Урсул. От лица всего флота он пообещал продолжать выполнять задания по защите рубежей страны. Какие-либо подробности происходящего с плененными моряками он рассказать не смог, сославшись на секретность.

В конце митинга одесситы нарисовали напротив входа в штаб огромное сердце в национальных цветах.

Так же, как сообщал ранее УНИАН, в Одессе прошла акция протеста у генерального консульства России.Одесситы требовали закрыть учреждение и выслать его работников из Украины. На забор консульства повесили украинский флаг и наклейки с государственной символикой.