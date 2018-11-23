Google посвятил дудл создателю Незнайки и указал на его украинскую особенность

Отмечается интересный факт о том, что "Незнайка" был выдан сразу на двух языках: русском и украинском.

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения известного детского писателя Николая Носова. Google посвятил этому событию дудл, на котором писатель изображен рядом со своим знаменитым персонажем Незнайкой.

В описании отмечается интересный факт о том, что "Незнайка" был выдан сразу на двух языках: русском и украинском.

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Несмотря на то, что Носов родом из Киева, он писал только на русском языке. На украинский язык произведение перевел Федор Макивчук.

Николай Носов родился в Киеве в 1908 году, а его детство прошло в Ирпине. Молодой Носов хотел стать химиком и планировал поступать в Киевский политехнический институт, однако перед самим поступлением передумал и пошел в Киевский художественный институт. Там он увлекся фотографией и кинематографом, а спустя два года перевелся в московский институт.

Писать детские рассказы Носов начал в возрасте 20 лет в 1938 году. Однако слава к нему пришла только после окончания Второй мировой войны.

Наиболее же известным произведением писателя стала трилогия о приключениях Незнайки, ставшая "самой детской" антиутопией.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Google отпраздновал свое 20-летие.