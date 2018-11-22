Ресторан KFC в киевском Доме профсоюзов временно закрыли – журналист

После небольшой потасовки активистов с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается.

Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве временно закрыли.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Гнап.

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"После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы навсегда закрылся. Он пошел кому-то звонить", – написал Гнап.

Как сообщалось, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты у Дома профсоюзов в связи с открытием в помещении ресторана KFC: открытие такого заведения в здании, где во время Євромайдану погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь погибли люди", "Где ваше Достоинство?".