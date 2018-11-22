Пользователи Facebook обвалили рейтинг KFC из-за скандала с рестораном в Доме профсоюзов

Люди возмущенны тем, что в здании, где заживо горели люди, открыли ресторан, специализирующийся на жаренной курице.

Пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы сети быстрого питания KFC из-за открытия нового ресторана в Доме профсоюзов на Крещатике.

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Люди возмущенны тем, что в здании, где заживо горели люди, открыли ресторан, специализирующийся на жаренной курице.

Пользователи стали ставить негативные оценки странице KFC, в результате чего рейтинг страницы обвалился до единицы. Сейчас на странице закрыта возможность ставить оценки.

"Закройтесь и переедьте. Там погибли люди", "Моральные уроды", " Может еще тир в Бабьем Яру откроете?", "Готовить еду там, где горели люди... На голову не налазит", - пишут в комментариях на странице пользователи.

Как сообщал УНИАН, ночью в Киеве возле Дома профсоюзов произошла драка. Активисты выступили против открытия в здании фаст-фуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди.

После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих.