Гороскоп на 2019 год для женщин: что ждет каждый знак зодиака

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2019 году.

2019 год Желтой свиньи будет временем расцвета женской энергетики.

Астрологи рассказали, что ждет женщин каждого знака зодиака в 2019 году, передает SlovoFraza.

Овен

В самом начале года благоприятными окажутся физические упражнения и максимальная активность. Ближе к весне необходимость в постоянной динамике отпадет, а на смену эмоциональной стабильности придут некоторые неурядицы. В основном это будет происходить из-за развитой эмпатии. Астрологи рекомендуют как можно реже весной и летом думать о других людях и их проблемах. Овнам нужно будет ограничить переживания кругом семьи. Остальным людям нужно перестать помогать из соображений совести — только если так велит долг. Наиболее удачным временем для финансовых побед будет начало и конец года. Летом и весной можно сфокусировать свои силы на поиске мужчины мечты, на построении семьи. В этот период будут успешными свадьбы, любовные признания, романтика и совместные дела. В последние пару месяцев женщины-Овны могут стать раздражительными и вспыльчивыми. Справиться с негативом помогут упражнения и физическая активность.

Телец

Начало года прекрасно подойдет для кропотливого труда, для домашних дел, рутинной работы. Внимательность Тельцов возрастет многократно, поэтому можно будет посвятить время еще и обучению. Желательно проявлять осторожность при планировании дел — не стоит ставить перед собой слишком трудные задачи. Расход энергии в начале года будет повышенным, поэтому стоит сфокусировать внимание только на обязанностях. В 2019 году Тельцам желательно во всем поддерживать своего мужчину и по возможности помогать ему. Если Тельцы смогут сделать это, то укрепят отношения и повысят свою значимость в жизни любимого человека. На протяжении всего года обаяние Тельцов будет постепенно расти. В этом году можно смело заключать браки и начинать новые отношения.

Близнецы

Близнецам желательно остерегаться отношений на расстоянии. Согласно прогнозу, это станет тяжелым испытанием для любви, поэтому лучше не расставаться надолго со своим мужчиной. К денежным тратам на протяжении всех двенадцати месяцев лучше относиться с большой осторожностью. Будет опасность совершить бесцельные покупки. Ближе к концу года энергетика стабилизируется. Стрессы сойдут на нет, появятся новые источники позитивных эмоций. Вторая половина лета и осень идеально подойдут для полноценного отдыха, смены обстановки, новых начинаний, реализации планов.

Рак

Период пикового энергетического фона для Раков наступит в начале лета. У этих женщин появится желание сделать сразу всё. Появится новая мотивация, много сил в запасе. В начале года и в последние пару месяцев такая суета может быть опасной, но летом и в начале осени можно смело браться за любые новые начинания. Главное — не забывать про обязанности. Энергетика звезд и планет будет созидательной для женщин-Раков в самом начале года. В первые пару-тройку месяцев 2019 года стоит трезво оценивать свои возможности и серьезно относиться к работе. В этом случае планеты помогут определиться с дальнейшими планами на будущее. Астрологи советуют на протяжении всего года слушать внутренний голос и опираться на личный опыт, избегая следования чужим советам. Импульсивные поступки могут нарушить мир и гармонию внутри семьи, что негативно скажется на всех других сферах жизни. Это будет разрушать энергетику и мешать личному счастью.

Лев

Чтобы в 2019 году избежать финансовых неурядиц, женщинам-Львам стоит ограничить траты. Астрологи советуют не покупать ничего сверхдорогого, не брать кредитов и денег в долг. Исключение составят лишь вынужденные расходы. В конце года звезды и планеты могут негативно воздействовать на здоровье женщин-Львов. С середины осени Львам лучше не нагружать себя тяжелой работой и не брать на себя лишней ответственности. Лучше хорошенько отдохнуть и сменить обстановку перед Новым годом. Это один из лучших способов наполнения женской энергетикой. Периодом резкого энергетического подъема станет конец весны. Душевные, интеллектуальные и физические силы возрастут, поэтому можно будет заниматься любыми делами, требующими больших затрат времени и энергии.

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Дева

Повысить женскую энергетику в начале года Девам поможет любовь. Нужно как можно больше времени проводить с любимым человеком, с семьей. В это время особенно высоки шансы найти вторую половинку. Для деловой сферы период с начала года и до конца весны будет не самым лучшим временем. Браться за новые дела и погружаться в работу с головой можно в конце мая. Именно в этот период начнется резкий энергетический подъем. Что касается романтики, то звезды и планеты почти не будут регулировать этот жизненный аспект с середины лета, поэтому на протяжении всего года Дев будет сопровождать удача в любви. Мужчины будут чаще обращать внимание на Дев. Это можно использовать в своих целях на работе и в любви.

Весы

Начало года будет очень удачным и располагающим к работе, деловой активности. Можно заключать сделки, менять работу, подписывать важные бумаги, брать кредиты. До конца весны благоприятными окажутся дорогостоящие приобретения. Настроение Весов будет зависеть от них самих, а также от успеха в делах. Чем больше дел отправится в папку «завершено», тем больше появится мотивации для последующих подвигов дома и на работе. Снять стресс и зарядиться силами для дальнейших действий помогут водные процедуры, прогулки, общение с подругами и близкими. 2019 год будет насыщен для Весов позитивными эмоциями и возможностями, но не стоит расслабляться и пускать дела на самотек, иначе всё пойдет под откос. Правильный настрой будет все более важен по мере приближения 2020 года.

Скорпион

Энергетика 2019 года нестабильна: удачные периоды будут сменяться непродуктивными. Они особенно пригодятся в первой половине года, когда вероятность появления непредвиденных неурядиц будет выше. И в делах, и в любви полезными будут новые идеи, нестандартное мышление. Чем чаще в 2019 году Скорпионы будут стараться решать мелкие конфликты мирно, тем у них будет больше шансов на успех в любви и на работе. Все возможные неурядицы, ссоры и споры лучше решать без негатива и импульсивности. Год Свиньи будет удачен для занятий спортом и поправки здоровья. Можно смело садиться на диеты, записываться в зал, отказываться от пагубных привычек.

Стрелец

Решение денежных вопросов в этом году Стрельцам будет даваться легче обычного. Можно планировать крупные покупки, делать продуманные вклады, открывать свой бизнес. Вселенная подарит Стрельцам удачные возможности, но придется приложить немало сил, чтобы воспользоваться ими и достичь успеха. В профессиональной деятельности лучше воздержаться от кардинальных перемен — сфокусировать свое внимание стоит на вопросах, которые давно ждут решения. Это будет год нежности и внимания со стороны мужчин. Можно ходить на свидания, флиртовать и заводить новые знакомства в любой период времени.

Козерог

В этом году могут наладиться отношения с вашими недоброжелателями. Близкие же люди, наоборот, могут отдалиться от женщин-Козерогов. По этой причине не стоит откладывать на потом решение важных совместных вопросов и проблем. Любые ссоры лучше прекращать до того момента, пока все не выйдет из-под контроля. Внимание к людям и их чувствам гарантирует удачу в любви и в делах. Этот год подходит идеально только для взвешенных решений. Активный отдых и посильный спорт — это два самых коротких пути к хорошему настроению и самочувствию.

Водолей

В начале года звезды и планеты будут в сильном диссонансе, поэтому могут возникнуть трудности на работе. Лучше абстрагироваться от финансовых вопросов и ответственных дел. В это время астрологи советуют Водолеям сфокусировать все свое внимание на любви. Этот год, особенно лето и осень, превосходно подходит для свадеб и романтики, поисков второй половинки. В первые три месяца специалисты советуют прислушиваться к советам близких людей. Они помогут женщинам-Водолеям в принятии важных решений. Также зимой и в начале весны Водолеев будут быстрее покидать силы. Восполнить их запас поможет своевременный отдых. Лучше не переутомляться в начале 2019 года. Не стоит браться за новые проекты, пока не удастся разобраться со старыми.

Рыбы

Вспыльчивость и напористость в 2019 году не помогут добиться своего. Решать все проблемы лучше при помощи дипломатии и доброты. Уступки в адрес подруг, мужчины и близких людей помогут укрепить отношения. На протяжении всего года лучше не отказывать себе в отдыхе. Эти двенадцать месяцев лучше посвятить приятным покупкам, новым знакомствам, общению. Общие дела будут сближать Рыб с людьми, поэтому не стоит стремиться к уединению. Лето и осень 2019 года станут прекрасным временем для новых начинаний, перемен в карьере, переездов и важных решений. Благодаря позитивному влиянию планет силы Рыб будут восстанавливаться быстрее.

Согласно прогнозам астрологов, в 2019 году шанс значительно улучшить финансовое положение имеется только у четырех знаков Зодиака.