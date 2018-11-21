Известный украинский танцор прокомментировал свой скандальный пост о Путине

Полунин заявил, что ничего не знает о скандальном сообщении на своей странице в Instagram.

Известный украинский танцор балета Сергей Полунин, у которого вчера на странице в Instagram появился скандальный пост с фото Путина, прокомментировал это сообщение.

"Я ничего об этом не знаю", - ответил артист на вопрос журналиста "Громадського".

Кроме того, артист балета не смог однозначно ответить, ведет ли он лично свою официальную страницу в соцсети.

"Почему вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня. До свидания!", — заявил Полунин и положил трубку.

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Сергей Полунин — известный украинский артист балета. Он, в частности, работал в России и был премьером Музыкального театра имени Станиславского-Немировича-Данченко в Москве.

Напомним, 20 ноября на странице Полунина появился пост, посвященный его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, "поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо".

"Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...", — говорится в заметке на странице Полунина в Instagram.