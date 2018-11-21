Известный украинский танцор прокомментировал свой скандальный пост о Путине
Известный украинский танцор балета Сергей Полунин, у которого вчера на странице в Instagram появился скандальный пост с фото Путина, прокомментировал это сообщение.
"Я ничего об этом не знаю", - ответил артист на вопрос журналиста "Громадського".
Кроме того, артист балета не смог однозначно ответить, ведет ли он лично свою официальную страницу в соцсети.
"Почему вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня. До свидания!", — заявил Полунин и положил трубку.
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Сергей Полунин — известный украинский артист балета. Он, в частности, работал в России и был премьером Музыкального театра имени Станиславского-Немировича-Данченко в Москве.
Напомним, 20 ноября на странице Полунина появился пост, посвященный его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, "поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо".
"Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...", — говорится в заметке на странице Полунина в Instagram.
Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will always be protected by my energy and Love. Let's treat everyone with Love that's how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днем рождения :) Я хочу воспользоваться этим днем и направит все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы Изменим этот мир к лучшему!