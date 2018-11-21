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В делах относительно преступлений против Майдана вынесено 9 оправдательных приговоров - ГПУ

14:28, 21 ноября 2018
Общество
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По делам Майдана вынесено 9 оправдательных приговоров / фото УНИАН

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в делах относительно преступлений против Майдана вынесено 9 оправдательных приговоров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Те дела, которые направляли в суд следователи Генпрокуратуры, оправдательных приговоров нет, по делам, которые направлялись в суд следователями полиции или прокуратур областей 9 оправдательных приговоров», - заявил он.

По словам Горбатюка, во всех этих делах окончательная точка еще не поставлена, поскольку они находятся на обжаловании в апелляции или кассационной инстанции.

Как сообщал УНИАН, по словам Горбатюка, на сегодня 52 человека признаны судами виновными в совершении преступлений против Майдана, девять из них приговорены к лишению свободы.

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Теги: #ГПУ#Евромайдан#майдан