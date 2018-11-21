В ГПУ заявили, что государство не способствует расследованию преступлений против Майдана

Там заявили, что существуют системные проблемы в расследовании преступлений против Майдана, на которые государство закрывает глаза.

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что государство не способствует расследованию преступлений против Майдана.

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Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что государство не способствует расследованию преступлений против Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по случаю 5-й годовщины начала революции Достоинства.

Он очертил два направления, которые затрудняют и существенно тормозят расследование дел. В частности он отметил о том, что экспертизы по этим делам длятся годами из-за устаревшего оборудования, на котором работают эксперты, а несколько новых приборов, которые были закуплены, были приобретены только после встреч семей погибших на Майдане с руководством государства. Он подчеркнул, что с одной стороны законодатель поставил рамки для следствия - один год на проведение досудебного следствия, а с другой стороны экспертизы по этим делам длятся годами.

Также он обратил внимание на перегруженность судов, однако основная проблема, по его словам, это игнорирование Высшим советом правосудия многочисленных жалоб от прокуроров на действия судей по делам Майдана, в частности относительно необоснованного затягивания годами дел. Отдельно Горбатюк подчеркнул, что чиновники силовых структур, которые подозреваются, а некоторые уже обвиняются в преступлениях против Майдана, не только находятся без какой-либо меры пресечения, но и даже не отстранены от исполнения своих обязанностей. Он считает, что такая ситуация способствует тому, что их подчиненные также не спешат давать показания по этим делам.

«За все эти годы расследование преступлений против участников Революции Достоинства в целом не стали делом государственного приоритета. Работа по раскрытию этих преступлений - это работа всего государства, а не только одного следственного подразделения», - отметил Горбатюк.

Говоря в целом о расследовании майдановских дел, Горбатюк заявил, что уже перейден экватор и следствие движется к завершению этих дел.

«Однако еще очень много надо сделать, чтобы следователи сказали, что мы сделали все, что могли и чтобы виновные понесли наказание».