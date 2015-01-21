Подрыв моста в Запорожской области квалифицирован как "диверсия"

Пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова сообщила, что происшествие, которое изначально квалифицировалось, как "террористический акт", после прибытия из Запорожья на место происшествия руководителей прокуратуры, милиции и СБУ области, квалифицировали по ст. 113 Уголовного кодекса ("диверсия").

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"Информация о произошедшем внесена в ЕРДР по ст. 113 Уголовного кодекса - "диверсия". Соответствующее решение было принято вчера поздно вечером", - сказала Марьяна Пискунова.

По данным руководства Главного управления МВД в Запорожской области, сотрудники правоохранительных органов, в частности эксперты отдела взрывотехнических экспертиз НИЭКЦ, продолжают работать на месте совершения преступления над установлением типа и вида взрывного устройства. "Есть информация, что сила взрыва была эквивалента 100 кг тротила, но это данные предварительные", - сообщили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 20 января в 15.03 в Розовском районе Запорожской области недалеко от станции Кузнецовка был взорван железнодорожный мост в момент прохождения по нему грузового состава. В результате часть состава сошла с рельс. Никто не пострадал.