В Луганской области в результате обстрелов боевиками разрушены жилые дома

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, горячими точками стали Станица Луганская, Новотошковка и Нижнее Попаснянского района.

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Новотошковку, расположенную в 2-х км от 29-го блокпоста на автодороге "Бахмутка", обстреливали из артиллерии и "Градов" всю ночь. Есть прямые попадания снарядов в жилье, несколько домов серьезно повреждены. Перебиты линии электропередачи, поэтому в селе отсутствует свет и централизованная подача воды. Раненых и погибших среди мирных жителей нет.

Под интенсивный обстрел из "Градов" также попало Нижнее. Есть прямые попадания в жилые дома, 3 из них восстановлению не подлежат. Информация о пострадавших выясняется.

В Чернухино один из снарядов взорвался во дворе больницы, выбиты окна и двери, поврежден фасад. Люди не пострадали. В поселке четвертые сутки нет света, туда выехали ремонтные бригады.

"В поселке Артема вблизи Станицы Луганской в результате артиллерийского обстрела повреждены две электрические подстанции и насосная станция, взрывной волной выбиты окна в жилых домах и сельской школе. В соседнем поселке Плотина реактивными снарядами из "Градов" повреждены 10 домов (выбиты окна, снесены крыши). Вчера ночью продолжался обстрел из тяжелой артиллерии и "Градов" и самой Станицы Луганской", - отметил Геннадий Москаль.

В центральной части Станицы вследствие прямого попадания снаряда полностью разрушен магазин, кроме того повреждены 10 домов, 5 из которых восстановлению не подлежат. Раненых и погибших среди мирного населения нет. В райцентре перебит газопровод среднего давления, поселок, а также соседние Валуйское, Макарово и Артема остаются без света и газа.

В настоящее время в Станице Луганской продолжаются бои с применением автоматического оружия на станции Кондрашевская Новая.