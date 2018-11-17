Из Таиланда после 8 часов задержки вылетел самолет с около 300 украинцами на борту - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что в результате неблагоприятных погодных условий из Таиланда на 8 часов задержался вылет самолета, которым около 300 украинцев возвращаются на родину.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Самолет авиакомпании Azur Air, рейс QU4496, задержался в аэропорту Пхукета примерно на 8 часов. Пассажиров о задержке было информировано. Самолет вылетел из Пхукета в 21:45 по местному времени (16:45 по киевскому)", - сообщил Кирилич.
"Причина задержки - сильный ветер на пути следования и необходимость изменения маршрута, что вызвало необходимость в получении разрешения другой страны на перелет", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде,в аэропорту острова Пхукет, застряло около 300 граждан Украины, которые не могли вылететь на родину.