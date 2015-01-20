В ходе боевых действий вчера на Донбассе погибли 6 человек, 55 получили ранения - ОГА
17:19, 20 января 2015Общество
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В указанные данные включены как мирные жители, так и частично военные Вооруженных Сил Украины.
REUTERS
В ходе боевых действий в Донецкой области 19 января, по оперативным данным, погибли 6 человек, еще 55 доставлены в лечебно-профилактические учреждения.
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Как сообщили УНИАН в управлении информационной политики Донецкой облгосадминистрации, в указанные оперативные данные включены как гражданские лица, так и частично военные Вооруженных Сил Украины.
Данная информация является обобщенной с территории всей Донецкой области, включая оккупированную территорию.
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