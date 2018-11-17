Убийства на Майдане: задержанный снайпер стрелял в активиста Храпаченко из здания Кабмина

Адвокат рассказал о задержанном снайпере и оружии, из которого он стрелял.

Снайпер, подозреваемый в убийстве участника Майдана Александра Храпаченко, принимал участие в Антитеррористической операции, а после - работал инструктором в Национальной гвардии.

Об этом в эфире Громадського заявил адвокат, который представляет отца погибшего Маркиян Галабала.

По его словам, подозреваемый - бывший боец ​​спецподразделения Омега - как большинство участников этого подразделения принимал участие в АТО в 2014 году.

"В конце 2014 года отошел от участия в АТО и перешел на инструкторскую работу в ряды Национальной гвардии. Год назад уволился с военной службы и работал на одном из заводов, который производит оружие в Украине", - сказал Галабала.

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По данным адвоката, снайпер убил майдановца Храпаченко выстрелом из здания клуба Кабинета министров. А снайперская винтовка, из которой стреляли, осталась в собственности Национальной гвардии. Оружие изъяли на экспертизу и уже провели несколько следственных экспериментов.

"Эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения Омега, который дислоцировался 20 февраля 2014 года сверху улицы Институтской, в частности, здания клуба Кабинета министров", - сообщил Галабала.

Напомним, что 15 ноября стало известно о задержании и аресте снайпера, который стрелял в активистов Майдана в 2014 году. Снайпер выстрелил из своей снайперской винтовки ТЅ.М30, оснащенной оптическим прицелом, в активиста Майдана, театрального режиссера Александра Храпаченко.

Александр Храпаченко — активист Евромайдана, начинающий театральный режиссер. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве во время событий 20 февраля 2014 года. Герой Небесной Сотни, Герой Украины.