Рабство в оккупации: почему заключенные из мест лишения свободы на Донбассе не могут вернуться в Украину

Единственным, хотя и довольно хлипким оправданием рокировки кремлевских марионеток на Донбассе (11 ноября на оккупированных территориях Россия проспонсировала проведение фейковых выборов новых «вождей» псевдореспублик, за которые, с большой вероятностью, получит новую порцию санкций), для Украины могло бы служить то, что с Пасечником и Пушилиным стало бы легче договариваться об обмене пленными и осужденными.

По крайней мере, именно Пушилин еще с 2014 года, так или иначе, курировал появление списков на обмен со стороны непризнанной «ДНР».

В пятницу, 16 ноября, Европейский союз призвал украинскую и российскую стороны договориться об обмене задержанными до конца текущего года. «ЕС призывает Россию и Украину договориться об обмене задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, высказанную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко», - говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза в ОБСЕ.

Однако главная проблема заключается в том, что новые «вожди», по сути, ничем не отличаются от старых – они также зависимы от РФ и ее решений. И пока Россия, всячески манипулируя темой обмена, заблокировала даже возможность обсуждения возврата заложников, подвижек в «переговорах» с Пасечником и Пушилиным вряд ли стоит ожидать.

Напомним, в прошлом году Украине удалось забрать 74 человека в обмен на 306, запрашиваемых боевиками. Сейчас речь может идти о 46 украинцах, которых Украина готова обменять на 174 человека, запрашиваемых группировками «ЛНР» и «ДНР».

В то же время, правозащитники пытаются поднять и тему самых бесправных узников фейковых республик – заключенных, отбывающих сроки в местах лишения свободы, которые, волею судьбы, оказались в оккупации.

Правозащитники провели мониторинг содержания украинских узников в ОРДЛО, основываясь на словах самих узников, ранее находившихся на неподконтрольных территориях, их родных, а также заключенных, которых удалось перевести в места лишения свободы на подконтрольную территорию. На сегодня последних всего 186 человек – меньше 1% процента от тех, кто отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях на момент начала российской агрессии на Донбассе (по данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в тюрьмах на востоке в 2014 году находились 16 200 человек).

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По словам эксперта по вопросам нарушений прав человека общественной организации «Донбасс SOS» Натальи Мельник, наиболее сложным положение заключенных было в первый год войны, поскольку, начиная с декабря 2014 года, прекратилось финансирование мест несвободы из государственного бюджета Украины. Таким образом, заключенные остались без обеспечения медикаментами и продуктами питания. «Проблемы с ненадлежащим питанием были практически во всех учреждениях зоны АТО и заключенные, близкие которых не имели возможности помочь им, недоедали, вследствие чего наблюдались случаи смертей от голода», - рассказала она.

Заключенных, особенно в начале конфликта, боевики использовали и в качестве «живого щита» - вблизи колоний размещали тяжелое вооружение, из которого вели стрельбу, тем самым, подставляя сотрудников колоний и самих заключенных под ответный огонь. Также известно несколько случаев, когда заключенных против их воли привлекали к участию в составе незаконных вооруженных формирований боевиков.

По словам Натальи Мельник, к сожалению, сейчас положение заключенных мало, в чем изменилось. «По сравнению с 2014-2015 годом, ситуация с питанием и медпомощью существенно улучшилась, но у нас есть жалобы от людей, у которых плохо со здоровьем и нет возможности передать им медикаменты. Во многих колониях не соблюдаются надлежащие бытовые условия. После обстрелов в 2014 году в некоторых колониях до сих пор нет отопления, потому в этих заведениях заключенные вынуждены отапливать помещения печками-буржуйками. Причем, на уголь для них деньги выделяют родные заключенных. Также зафиксированы случаи проживания заключенных на протяжении длительного времени в помещениях с поврежденной крышей и без стекла в окнах», - констатирует она.

Нередки и случаи пыток заключенных, причем, больше других им подвержены те, кто не стал мириться со сменой власти.

Одна из опасностей для заключенных состоит в том, что прошение о переводе на подконтрольные Украине территории может приравниваться боевиками к «госизмене» непризнанных республик. Что чревато наказанием. Это, впрочем, не останавливает осужденных писать соответствующие прошения о переводе в украинские тюрьмы. По данным исследований правозащитников, таких около 90%. Вместе с тем, оккупационные «власти» такие просьбы даже не пытаются рассматривать. И на то, оказывается, есть причина.

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Например, осужденных на неподконтрольных территориях часто принуждают к труду. «Ни для кого не секрет, что заключенные работают и в украинских тюрьмах. Но, к сожалению, на неподконтрольной территории зафиксироване случаи, когда руководство колоний использует заключенных для получения прибыли, а также «передает» людей для работы третьим лицам. Имеют место случаи, когда они работают на стройках, заводах и других объектах на неподконтрольных территориях», - рассказывает юрист Центра Стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев.

По его словам, оккупационным властям невыгодно передавать заключенных в украинские тюрьмы, так как их используют в качестве бесплатной рабочей силы. «Причем использование принудительного труда предусмотрено «законодательством» республик. А это является нарушением всех возможных международных норм, касающихся принудительного труда и торговли людьми», - отмечает эксперт.

По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, осложняется ситуация еще и тем, что многие заключенные фактически находятся под стражей без весомых оснований. «Многие из них находятся в местах несвободы без решения суда – например, следствие по делу было завершено, но суда не было, либо же было принято решение в суде первой инстанции, но апелляционный процесс не успели провести, и потому решение не вступило в законную силу. Либо же заключенных, которые отбывали наказание в области, привезли в Донецк для проведения следственных действий и, в связи с начавшимися военными действиями, они там и остались. К этим людям не применяется украинское законодательство – ни закон об амнистии, ни так называемый закон Савченко», - пояснил Захаров.

По словам правозащитников, несмотря на то, что оккупанты всячески тормозят переговорный процесс как по обмену пленными, так и по обмену заключенными, Украина, со своей стороны, тоже не особо торопится решать проблемы тех, кто оказался в застенках боевиков. «Органы государственной власти Украины до сих пор не создали никаких четких процедур, по которым, осужденный сможет законно получить справку об освобождении, паспорт. Также не разработана процедура обращения в суд с неподконтрольной территории на подконтрольную – например, для этого, можно было бы задействовать процедуру отправки документов по электронной почте, но и это не было сделано. Ну, и главное, до сих пор не урегулирован вопрос перевода заключенных», - добавил Захаров.

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, начиная с конца 2014 года и по настоящее время в офис омбудсмена поступили обращения от 895 заключенных из ОРДЛО, которые хотят вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В то же время Людмила Денисова признает, что вопрос перевода заключенных до сих пор не урегулирован ни в правовой, ни в политической плоскости. Чтобы облегчить вопрос передачи заключенных и законодательно закрепить статус осужденных на неподконтрольных территориях, в парламент еще в июле 2017 года был внесен законопроект №8560, который частично решает эту проблему. Но и в нем, к сожалению, нет подробных механизмов, которыми могли бы руководствоваться заключенные и правозащитники. Впрочем, его можно было бы принять хотя бы за основу. Жаль только, что у Верховной Рады до него никак не дойдут руки.

Анастасия Заремба