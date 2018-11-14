В Молдове обезвредили связанное с боевиками "Л/ДНР" военизированное формирование

Во время обысков у участников группировки обнаружили военное обмундирование и знаки отличия, которые используются пророссийскими боевиками на Донбассе.

На территории муниципалитета Кишинева ликвидировали незаконное военизированное формирование, действовавшее под прикрытием так называемых военно-тактических игр.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы информации и безопасности Молдовы.

По данным оперативников, члены группировки имели тесную связь с пророссийскими наемниками оккупированного Донбасса.

Во время обысков правоохранители изъяли различные виды оружия и боеприпасы, в том числе восемь гранат F-1, 260 патронов калибра 5,45 мм, 39 патронов калибра 9 мм, пять патронов калибра 7,62 мм и самодельные взрывные устройства.

Кроме того, во время обысков у участников группировки обнаружили военное обмундирование и знаки отличия, которые используются пророссийскими боевиками на Донбассе.