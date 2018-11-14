Жители Кривого Рога все еще сидят без отопления, в квартирах у людей 10°C тепла

В соцсетях жители Кривого Рога сообщают об отсутствии тепла в разных районах города. Температура в их квартирах не поднимается выше 10°C.

В Кривом Роге, несмотря на то, что государственная компания «Криворожская теплоцентраль» вчера отчиталась о запуске всех котельных, жители города остаются без отопления.

Как пояснили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия «Криворожская теплоцентраль», жители Покровского, Саксаганского, Довгинцевского и Ингулецкого районов уже получают теплоноситель соответствующей температуры.

Также в пресс-службе отметили, что жители Кривого Рога смогут получить теплоноситель только при условии качественной и оперативной работы компаний-управителей и рекомендовали горожанам, у которых нет отопления, обращаться туда.

«На сегодняшний день «Криворожская теплоцентраль» выполнила все необходимые мероприятия по обеспечению жителей города услугой отопления, однако потребители смогут получить теплоноситель только при условии качественной и оперативной работы компаний-управителей», - говорится в сообщении пресс-службы.

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В соцсетях жители Кривого Рога сообщают об отсутствии тепла в разных районах города. Температура в их квартирах не поднимается выше 10°C.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины» «Криворожская теплоцентраль» не смогла вовремя начать отопительный сезон, без тепла остались более 300 тысяч горожан.

Теплоносители в Кривом Роге подают в жилые дома два предприятия - КП «Криворожская теплосеть» и ГП «Криворожская теплоцентраль», примерно в соотношении 50 на 50%.

13 ноября на Криворожской ТЭЦ заявили о запуске всех шести котельных.