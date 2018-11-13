"Люди меняются": многие предприниматели в ОРДЛО проигнорировали псевдовыборы – экс-глава ЛугОГА

По словам экс-председателя Луганской областной государственной администрации, предприниматели, которые в 2014 году ходили на выборы, сейчас их блокировали — не пошли на них.

Несмотря на все старания оккупационной администрации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, явка на так называемых выборах в ОРДЛО в этом году гораздо ниже, чем в прошлый раз.

Об этом заявила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации в 2014 году Ирина Веригина передает «Обозреватель». Она уточнила, что общалась с очевидцами "выборов", которые рассказали ей о методах, применяемых террористами для обеспечения явки.

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"Картинка, которую создавало российское телевидение, [сделана] за счет того, что очень много участков были закрыты. Для того, чтобы показать массовость, они вместо семи участков, например, сделали один. Поэтому казалось, что людей больше", — объяснила Веригина.

Кроме того, рассказала чиновница, на "избирательные" участки заманивали распродажей продуктов. Она привела пример: если яйца в ОРДЛО стоят 50 рублей — их можно было купить за 30. Если сахар стоит 40 рублей — его тоже можно было купить за 30. Овощи и фрукты были в два раза дешевле. А тем людям, которые проголосовали, мобильный счет на 100 рублей пополнял местный оператор "Лугаком".

"То есть люди шли для того, чтобы снова что-то заработать. Но предприниматели, которые в 2014 году ходили на выборы, сейчас их блокировали — не пошли на них. Люди меняются. Но там есть Россия, поэтому такая картинка и будет — это выгодно прежде всего России", — резюмировала Веригина.