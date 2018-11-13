Воевал на стороне "ДНР": суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы

Приговор вступил в законную силу.

Суд в Мариуполе приговорил гражданина Российской Федерации к десяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне террористов "ДНР".

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. "В феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где поступил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие задержали россиянина в апреле 2017 года в поселке Николаевка Донецкой области.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что приговор уже вступил в законную силу.