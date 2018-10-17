Суд Мариуполя вынес приговор пятерым пособникам террористической организации "ДНР"

Двое граждан РФ и трое украинцев предоставляли боевикам информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения украинских военнослужащих и военной техники ВСУ.

Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор пяти гражданам, причастным к деятельности террористической организации "ДНР".

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Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook. "Ильичевский районный суд г. Мариуполя огласил обвинительный приговор по делу 5 граждан, причастных к деятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

По словам Сарган, супруги-граждане РФ, которые фактически проживали в Волновахском районе Донецкой области, в период с августа 2014 года по апрель 2015 года, сотрудничали с "ДНР", привлекая к своей деятельности 46-летнего жителя Мариуполя, 43-летнего жителя Володарского района и 39-летнего жителя Запорожской области.

"Террористы сдавали врагам фото- и видеоинформацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения украинских военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, которые перемещались по территории Запорожской и Донецкой областей во время проведения АТО. Полученные от информаторов сведения террористы использовали для осуществления обстрелов украинских позиций", - добавила она.

Суд признал обвиняемых виновными в указанных преступлениях и приговорил граждан РФ - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а троих других соучастников - к 5 годам лишения свободы каждого.