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"Наконец-то!": Ани Лорак удивила сеть новым образом (фото)

07:56, 13 ноября 2018
Общество
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Лорак предстала в новом образе / фото instagram.com/anilorak

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором появилась в джинсах и прозрачной черной блузке.

"День был полон событий и прекрасных встреч. Как прошел ваш день?", - написала Лорак.

Многим понравился образ Ани Лорак, ведь певица редко предстает в закрытых нарядах. "Наконец-то не голая", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.

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Теги: #фото#Ани Лорак