Жительница Луцка через 5 лет нашла своего потерявшегося кота (видео)

Почти две недели назад котика привезли в приют целой семьей. Сказали, что переезжают и обессиленное животное оставили.

В Луцке женщина нашла своего кота, потерявшегося 5 лет назад.

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Как говорится в сюжете ТСН, тощее и обессиленное животное принесли в приют. Мол, семья переезжает, и кот им больше не нужен. Фото пушистика в Интернете в группе потерянных и найденных животных разместила волонтер.

Своего Макса узнала лучанка, которая разыскивала его уже несколько лет. Хозяйка возвращение Макса называет чудом и показывает фотографии десятилетней давности.

Пять лет назад животное в неизвестном направлении вывез отчим девушки, потом были долгие поиски и несколько дней назад она наткнулась на пост в Facebook с фотографией своего усача.

Почти две недели назад котика привезли в приют целой семьей. Сказали, что переезжают и обессиленное животное оставили.