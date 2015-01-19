Ударным ядром предстоящей мобилизации будут люди старшего возраста с боевым опытом – эксперты

Ударным ядром предстоящих волн мобилизации будут люди старшего возраста, имеющие боевой опыт.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение высказали директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский и начальник управления военно-патриотической работы и содействия территориальной обороне Общества содействия обороне Украины Юрий Чижмар сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В принципе я бы делал ставку мобилизации на тех людей, которые не просто имеют опыт или отметку о военной специальности, а те, которые уже прошли службу, а особенно те, кто побывали в горячих точках – это основной потенциал, это основное ударное ядро», - считает он.

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«Призывать будут не только снайперов, водителей, людей со специальностями, которые определяют боевую готовность, это будут повара, работники заправок, материально-технических частей, специалисты, которые не определяют боеготовность, но без которых вооруженные силы также не могут обойтись, они также будут призываться», - добавил Сунгуровский.

В свою очередь Чижмар отметил, что «если социальной базой предыдущих мобилизаций была молодежь, юношество, то однозначно социальной базой этой мобилизации будет действительно специалисты, люди старшего возраста, которые имеют и боевой опыт, и административный опыт в войске».

«Именно эти волны мобилизаций затронут их, и они уже готовы. Во многих частных беседах, в частных консультациях я понимаю, что они уже готовы попасть на службу», - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, предполагается, что три этапа мобилизации в 2015 году продлятся с января по август.

Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.