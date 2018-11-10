Правоохранители разоблачили коррупционную схему размещения парковок в Киеве

Все участники организованной преступной группы задержаны, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В столице разоблачили четверых сотрудников коммунального предприятия «Киевтранспарксервис», которые систематически требовали от предпринимателей взятки за размещение парковочных площадок.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, четыре должностных лица «Киевтранспарксервиса» задержаны во время получения части неправомерной выгоды за оформление документов на право пользования одной из парковочных площадок.

В ходе оперативных действий выявлена системность совершения преступлений. Злоумышленники организовали схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей за оформление документации и заключение договоров на размещение в Киеве парковок.

Сейчас все участники организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Продолжаются следственные действия.

В пресс-службе КГГА не уточнили, когда именно были задержаны должностные лица.

Как сообщал УНИАН, начальника управления морально-психологического обеспечения ВСУ поймали на взятке.