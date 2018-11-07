Начальника управления морально-психологического обеспечения ВСУ поймали на взятке

Фигурант подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения о перемещении военнослужащего из одной воинской части в другую.

Военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К" Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области задержали за получение неправомерной выгоды начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными служебными лицами относительно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую", - заявил он.

"Какие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство - УНИАН) и психологических проблем среди наших военных", - добавил Матиос.

Кроме того, на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook сообщается о задержании чиновника по подозрению в получении неправомерной выгоды. В Генштабе отметили, что параллельно со следствием "начато служебное расследование по установлению причин и предпосылок совершения правонарушения".

"В случае доказательства вины военнослужащего в установленном законодательством порядке, военнослужащий будет лишен воинского звания и уволен с военной службы", - пообещали в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября СБУ задержала на взятке руководителя львовского университета.