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Во Львове проходит чемпионат по приготовлению пиццы (видео)

15:28, 09 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Участники соревнуются в пяти категориях: приготовление неаполитанской и классической пиццы, самая большая и самая быстрая растяжка теста и пицца-акробатика.

Судьи на соревнованиях - украинские и итальянские мастера. Они говорят, что после участия украинской сборной пиццайоло в мировом чемпионате в Италии, уровень их навыков значительно вырос.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Лондоне прошла выставка кондитерских шедевров.

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Теги: #Львов#чемпионат#пицца