Во Львове проходит чемпионат по приготовлению пиццы (видео)
15:28, 09 ноября 2018Общество
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За звание лучшего пиццайоло соревнуются 30 мастеров из разных областей.
Иллюстрация / REUTERS
Во Львове проходит чемпионат Украины по приготовлению пиццы. За звание лучшего пиццайоло соревнуются 30 мастеров из разных областей.
Участники соревнуются в пяти категориях: приготовление неаполитанской и классической пиццы, самая большая и самая быстрая растяжка теста и пицца-акробатика.
Судьи на соревнованиях - украинские и итальянские мастера. Они говорят, что после участия украинской сборной пиццайоло в мировом чемпионате в Италии, уровень их навыков значительно вырос.
Во Львове проходит чемпионат Украины по приготовлению пиццы
Как сообщал УНИАН, в октябре в Лондоне прошла выставка кондитерских шедевров.
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