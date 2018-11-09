Во Львове проходит чемпионат по приготовлению пиццы (видео)

За звание лучшего пиццайоло соревнуются 30 мастеров из разных областей.

Во Львове проходит чемпионат Украины по приготовлению пиццы. За звание лучшего пиццайоло соревнуются 30 мастеров из разных областей.

Участники соревнуются в пяти категориях: приготовление неаполитанской и классической пиццы, самая большая и самая быстрая растяжка теста и пицца-акробатика.

Судьи на соревнованиях - украинские и итальянские мастера. Они говорят, что после участия украинской сборной пиццайоло в мировом чемпионате в Италии, уровень их навыков значительно вырос.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Лондоне прошла выставка кондитерских шедевров.