В Киеве в час пик закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"

Станция закрыта из-за технической неисправности эскалатора.

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход.

Об этом в Facebook сообщает Киевский метрополитен.

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"Техническая неисправность эскалатора. Специалисты выясняют причины остановки оборудования. Два работающих эскалатора вывозят пассажиров на выход. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", говорится в сообщении.

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