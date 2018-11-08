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В Киеве в час пик закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"

17:35, 08 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом в Facebook сообщает Киевский метрополитен.

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"Техническая неисправность эскалатора. Специалисты выясняют причины остановки оборудования. Два работающих эскалатора вывозят пассажиров на выход. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером ограничат работу трех станций метро из-за футбола

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Теги: #Киев#метро