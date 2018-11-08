В Киеве в час пик закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"
17:35, 08 ноября 2018Общество
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Станция закрыта из-за технической неисправности эскалатора.
Иллюстрация REUTERS
Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход.
Об этом в Facebook сообщает Киевский метрополитен.
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"Техническая неисправность эскалатора. Специалисты выясняют причины остановки оборудования. Два работающих эскалатора вывозят пассажиров на выход. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", говорится в сообщении.
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