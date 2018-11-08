Экс-участница "Танцев со звездами" показала пикантное фото

Фанаты бывшей участницы "Танцев со звездами" пришли в восторг от ее фотографии.

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танци со звездами'' Анастасия Кумейко, известная как Dj Nana, предстала почти полностью обнаженной.

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Артистка показала пикантный снимок в своем Instagram. На она без белья, прикрытая лишь прозрачным халатом. "Из заготовок на зиму я заготовила только жир!", - подписала фото Dj Nana.

Ранее украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала фотоколлажи, на которых можно увидеть, как она выглядела в 21 год и сейчас.

По словам Славы, она изменила образ жизни, перестала рисовать и выщипывать брови и даже красить волосы. Однако, как выяснилось из комментариев, чуда не произошло, ведь достичь идеала красоты также помогла пластическая хирургия и косметология.