Боевики во время штурма Донецкого аэропорта использовали дымовые шашки - волонтер

Военные в аэропорту держат позиции, аэропорт остается под контролем украинских бойцов.

Боевики, которые штурмовали новый терминал Донецкого аэропорта, использовали дымовые шашки. Об этом Громадському сообщила волонтер Татьяна Рычкова. Ранее СМИ сообщали, что боевики пустили в здание газ. Читайте также"Киборг": боевики пустили газ в здании донецкого аэропорта Как отметила Рычкова, военные в аэропорту держат позиции, аэропорт остается под контролем украинских бойцов. Как сообщалось, сегодня утром возобновился штурм донецкого аэропорта. По информации Юрия Бирюкова, среди защитников есть раненые.

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