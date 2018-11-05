Активисты и правозащитники требуют отставки Луценко и Авакова после смерти Гандзюк

В коалиции в защиту гражданского общества отмечают, что генпрокурор и председатель МВД саботировали реформу правоохранительной системы.

Активисты и правозащитники разных украинских организаций требуют отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова после смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в заявлении коалиции в защиту гражданского общества в связи со смертью Гандзюк.

«Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской милиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов в Украине», - подчеркивают активисты.

«Жестокая расправа над Екатериной Гандзюк - это акт устрашения всего гражданского общества в Украине, активных граждан и гражданок, которые в городах, городках и селах восстают против десятилетиями укореняемой коррупции и организованной преступности», - подчеркивается в заявлении.

Активисты отмечают, что «расследование нападения на Гандзюк снова показало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на гражданских активистов, которые произошли в разных регионах Украины после Революции достоинства».

«Потерпевшая сторона неоднократно заявляла о процессуальных проблемах, которые являются следствием осуществления досудебного расследования в отношении исполнителей и заказчиков в двух различных производствах двумя различными органами - Национальной полицией и СБУ. Потерпевшая сторона подавала ходатайство и настаивала на объединении двух производств в СБУ», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день заказчики убийства Гандзюк не установлены.

«И даже теоретическая возможность их установления и привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности под большим вопросом из-за процессуальных препятствий, которые умышленно или по безалаберности созданы Генеральной прокуратурой Украины», - утверждают активисты и правозащитники.

Они жалуются, что этот и по меньшей мере сотня других нападений на гражданских активистов, которые произошли на подконтрольной правительству Украины территории после Евромайдана, эффективно не расследуются.

«Кроме того, даже в тех редких случаях, когда нападавшие установлены, практически нигде не обнаружены заказчики этих атак, а поэтому волна нападений на общественных активистов только нарастает, а ненаказанное зло – умножается», - констатируют они.

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Также в заявлении утверждается, что коррупция, безнаказанность и отсутствие эффективной реформы полиции и прокуратуры являются причинами массовых преследований и нападений на общественных активистов.

К этому заявлению присоединились такие организации как Украинский институт прав человека, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Крым-SOS, Крымская правозащитная группа, Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина, Реанимационный пакет реформ, Общественное движение «Честно», Гражданская сеть «ОПОРА» и другие.

Как сообщал ранее УНИАН, Луценко накануне отметил, что следствие Нацполиции скоро будет завершено, а установленные исполнители и организатор предстанут перед судом.

"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом", - говорится в сообщении.

"С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда её дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, в статью «Законченное убийство». Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

Сегодня, 5 ноября, полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на активистку в Службу безопасности Украины, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Как пояснили в МВД, это позволит следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до его фактического завершения.